Всемирная организация здравоохранения назвала главную причину гибели людей

По данным анализа ВОЗ — это алкоголизм.

Исследователи отметили, что один из 20 умерших является жертвой болезни, вызванной злоупотреблением спиртного, либо погибает в аварии из-за вождения в состоянии алкогольного опьянения. При этом 75% из умерших — мужчины.

Эксперты организации заявили, что чаще всего алкоголь употребляют в Европе. Славянские страны не являются лидерами списка. Напротив, в России и Беларуси тенденция снижается, сообщает телеканал «360».

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