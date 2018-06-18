Всемирная организация здравоохранения признала игроманию заболеванием

Организация внесла игроманию в опубликованный 18 июня каталог заболеваний.

Критериями для постановки диагноза называются потеря контроля над частотой и длительностью игры, все чаще отдаваемый игре приоритет перед другими занятиями, а также продолжение игры даже при наличии негативных последствий.

По мнению ВОЗ, диагноз игровой зависимости должен ставиться, если пациенты охвачены патологическим влечением на протяжении не менее чем 12 месяцев. Параллельно с игроманией в каталог заболеваний ВОЗ по-прежнему включена зависимость от азартных игр, сообщает Deutsche Welle.

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