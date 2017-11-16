Всемирное антидопинговое агентство отказалось восстановить РУСАДА в правах

Причиной такого решения назвали неисполнение российской стороной трех критериев восстановления.

Совет учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA) 16 ноября на заседании в Сеуле принял решение не восстанавливать в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).

Глава комитета по соответствию WADA Джонатан Тейлор заявил, что РУСАДА проделало большую работу, однако этого недостаточно.

«Жуков (Александр Жуков — президент Олимпийского комитета России) призвал нас не делать РУСАДА заложником этих политических требований. Но, во-первых, это условия дорожной карты, которую приняли российские власти. Во-вторых, вопрос закрытых городов все еще в процессе решения, и пока полного доступа нет. И, в-третьих, что самое важное, вопрос к вам состоит в том, что если прошлая работа РУСАДА была полностью коррумпирована и вы это отрицаете, как вы можете гарантировать, что это не повторится?» — сказал Тэйлор.

«Мы настаиваем, что три оставшихся условия должны быть выполнены, и до тех пор РУСАДА не может получить статуса соответствия», — добавил он.

Российское антидопинговое агентство признали не соответствующим кодексу WADA в ноябре 2015 года. В докладе говорилось о масштабном использовании допинга в российском спорте. Впоследствии разработали дорожную карту восстановления членства РУСАДА, все пункты которой уже выполнены: сформировано новое руководство РУСАДА, проведен аудит, открыт доступ к базам данных Московской лаборатории сотрудникам WADA, пишет «Интерфакс».

Как сообщал интернет-портал «Кубань 24», институт Национальных антидопинговых организаций (NADO) в целом не против выступления ряда россиян на Олимпиаде в Пхенчхане под нейтральным флагом, но при тщательном допинг-контроле.

Всемирное антидопинговое агентство закрыло дела в отношении 95 российских спортсменов, имена которых упоминались в докладе комиссии под руководством Ричарда Макларена.

Всемирное антидопинговое агентство в марте назвало условия участия российских спортсменов в Олимпиаде-2018. WADA потратило 3,7 млн долларов на расследование допингового скандала в России.

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