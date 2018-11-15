Всероссийская контрольная по точным наукам «Выходи решать!» пройдет 17 ноября

Во Всероссийской контрольной по физике, математике и информатике примут участие жители РФ и ряда других стран.

«Готовы принять участников Всероссийской контрольной по физике, математике и информатике «Выходи решать!» 230 площадок. Ведущие вузы страны, школы, культурные центры, гимназии, развивающие центры и детский лагерь «Артек» примут 17 ноября всех желающих написать Всероссийскую контрольную. Проверка знаний пройдет во всех часовых поясах — от Владивостока до Калининграда, а также в Швейцарии, Республике Корея, Казахстане, Беларуси, Молдавии и других», — сообщила пресс-служба Министерства науки и высшего образования РФ..

Главной площадкой Всероссийской контрольной станет Дворец Пионеров на Воробьевых горах в Москве. Организаторами контрольной выступают Московский физико-технический институт и RDI Creative, сообщает ТАСС.

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