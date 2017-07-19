Всероссийская перепись населения пройдет в октябре 2020 года

Пробная перепись состоится в 2018 году.

Об этом говорится решениях по итогам совещания, которое прошло 11 июня под руководством премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

«Согласиться с предложением Минэкономразвития России о проведении очередной Всероссийской переписи населения в октябре 2020 года», — говорится в сообщении на сайте Правительства РФ.

Кабмин поручил Минэкономразвития до 21 августа подготовить и внести в проект постановления правительства о проведении переписи в 2020 году, предусмотрев проведение в 2018 году пилотного обследования.

До 1 декабря 2018 года ведомство должно представить предложения по оптимизации бюджетных расходов на проведение переписи населения в 2020 году, обработку полученных сведений, подведение итогов и их официальное опубликование.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», президент России Владимир Путин 28 марта подписал закон, который допускает проведение Всероссийской переписи населения и микропереписи через Интернет.

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