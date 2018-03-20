Всероссийский фестиваль журналистов пройдет в Сочи в октябре

Детали организации фестиваля «Вся Россия» 20 марта обсудили губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.

«Очень сильная журналистика на Кубани. Очень много интересных проектов коллеги делают. Я думаю, перспектива еще более интересная. Традиционно Союз журналистов проводит здесь фестиваль прессы. Такого нигде в мире нет, чтобы собиралось со всей страны такое количество журналистов», — считает председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.

На фестивале журналистов ждут мастер-классы. Вениамин Кондратьев отметил, что такие мероприятия очень важны, так как работники средств массовой информации должны держать самую высокую марку.

«Запрос общества простой: на объективную журналистику, на честную журналистику, на журналистику не заказную. У нас общие задачи и общие проблемы. Мы вместе с краевыми журналистами ищем пути и способы решения этих проблем. Поэтому мы и вместе. Полное взаимопонимание. Мы с ними говорим на одном языке. Кубанское журналистское сообщество — в авторитете у жителей края. Я уже сказал, журналистика — это образ жизни. У нас сегодня журналисты со стержнем. Они не исходят из какой-то конъюнктуры, только из понимания того, что проблему надо решить», — заявил губернатор.

Вениамин Кондратьев и Владимир Соловьев также обсудили создание на Кубани Дома журналистов. Здание уже подобрали. Оно находится в самом центре Краснодара.

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