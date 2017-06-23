Всероссийский форум «Единой России» в июле пройдет в Краснодаре

Об этом решении стало известно на заседании регионального политсовета.

Также участники встречи обсудили итоги праймериз на выборы в ЗСК. Секретарь политсовета Николай Гриценко представил предварительный список кандидатов, в нем 137 человек. Общекраевой возглавили председатель ЗСК Владимир Бекетов, вице-губернатор Юрий Бурлачко, главный врач краевой клинической больницы № 1 Владимир Порханов.

По системе внутрипартийных выборов «Единая Россия» уже второй год выбирает лучших. Это пока единственная партия, которая проводит демократическую форму отбора кандидатов. Обсудили единороссы и программу партии. Там более 400 наказов, которые были получены от избирателей во время праймериз.

На заседании политсовета выступил и председатель ЗСК. Владимир Бекетов рассказал о работе депутатов за пять лет. Народные избранники уже отчитываются перед своими избирателями в городах и районах. И как отметил спикер кубанского парламента, все вопросы жителей берутся на контроль или решаются на месте.

«Первые отчеты показывают, что с большим интересом население воспринимает информацию. Буквально в трех районах звучал один и тот же вопрос о необходимости принятия закона об оптовых продовольственных рынках. Благодарен населению за то, что они положительно воспринимают нашу информацию, дают положительную оценку работы. Но это налагает серьезную ответственность», — председатель Законодательного собрания Краснодарского края Владимир Бекетов.

Встречи депутатов с избирателями пройдут во всех муниципалитетах Краснодарского края. Завершатся они 4 июля. Окончательный же список кандидатов в депутаты ЗСК шестого созыва «единороссы» определят 14 июля на политсовете партии. На нем же они утвердят и свою партийную программу, с которой предстоит идти на сентябрьские выборы, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

Ознакомиться со списком кандидатов в депутаты Законодательного собрания Краснодарского края можно здесь.

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