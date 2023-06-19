Встреча Си Цзиньпина и госсекретаря США Блинкена продлилась 35 минут.

Об этом пишет The Washington Post.

США не стремятся к новой холодной войне и не хотят менять китайскую систему, заявил Блинкен на встрече с Си Цзиньпин. Си Цзиньпин сказал, что в ходе визита Блинкена в Пекин Китай и США добились прогресса и достигли договоренностей по ряду вопросов, что очень хорошо, и зависит от того, смогут ли они жить вместе. «Сотрудничество между странами всегда должно основываться на взаимном уважении и искренности. Я надеюсь, что госсекретарь Блинкен сможет внести позитивный вклад в стабилизацию отношений между Китаем и Соединенными Штатами посредством этого визита”, – сказал Си Цзиньпин.

Соединенные Штаты не поддерживают независимость Тайваня и не хотят вступить в конфликт с Китаем, заявил он Блинкену на встрече с Си Цзиньпином. После встречи Си Цзиньпин попросил Блинкена передать привет Байдену.