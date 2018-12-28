Опрос провел ВЦИОМ.

Встречать праздник в гостях будут 6% жителей страны, еще 5% отправятся на дачу, и всего 2% россиян решили отметить Новый год в другом городе или за границей.

Определились жители России и с подарками для родных и друзей. На вершине рейтинга находятся конфеты, напитки и деликатесы. Такие презенты собирается преподнести четверть жителей страны. Почти столько же подарят сувениры. Также популярные подарки — игрушки, парфюмерия и косметика.

Как показал опрос, на подарки к празднику в декабре 2018 года россияне готовы потратить в среднем около 5 тыс. рублей, а чтобы накрыть новогодний стол — примерно 4,5 тыс. рублей.

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