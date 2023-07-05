Вступительные экзамены в вузы организованы по принципу «сначала тестирование, потом отбор».

<img src="/wp-content/uploads/2023/07/adab6f2bf8a1bd4b616ba3a100d01478.jpg" title="Вступительные экзамены в высшие учебные заведения организуются по принципу "сначала тестирование, потом отбор"" alt="Вступительные экзамены в высшие учебных заведений "сначала тест, затем он будет организован по принципу "конкурс". на" был принят. Согласно ему, с 2024/2025 учебного года вступительные экзамены в ОТМ будут организованы по принципу «сначала тестирование, потом отбор». При этом абитуриентам будет предоставлена ​​возможность выбора учебного заведения, направления и формы обучения на основе набранных баллов. Кроме того, будет отменен этап предварительного отбора на основе письменного экзамена для поступления учащихся в академические лицеи; В два раза увеличится прием на образовательные программы колледжей и техникумов по государственным грантам.