style=»width: 100%;»> Вступили в силу новые правила субсидирования сельхозпроизводителей

С 1 января 2017 года изменились требования предоставления субсидий сельхозтоваропроизводителям. Одним из главных критериев выбора претендентов на господдержку стали результаты работы аграриев. Также введено требование по отсутствию просроченной задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты РФ, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края.

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