ВСУ: Россия собрала более 100 тысяч военнослужащих на трассе Лиман-Купянск

Спикер Восточной группы ВСУ полковник Сергей Череватый сообщил, что российское командование собрало на маршруте более 100 000 военнослужащих Маршрут Лиман-Купянск.

“В направлении Лиман-Купянск противник собрал очень сильную группировку – более 100 тысяч человек личного состава, более 900 танков, более 555 артиллерийских систем, 370 РСЗО. .. Для понимания – советские войска на пике, в Афганистане их было 120 тысяч”, – сказал Череватый.

Ранее украинские военные уже сообщали об атаке российских войск в направлении Купянска. В частности, высказался командующий сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский, по его словам, оперативная обстановка на восточном направлении остается критической.