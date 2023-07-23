ВСУ: В Одесской области российские военные выпустили 19 ракет пяти разных типов

Вооруженные силы Украины Оперативное командование Войск “Юг” Согласно утреннему донесению Минобороны, российские войска минувшей ночью нанесли удар по Одесской области ракетами не менее пяти типов: “Калибр”, “Оникс”, “Х-22” и “Искандер-К”, в дополнение к которым были применены баллистические ракеты “Искандер-М”.

Всего в регионе было выпущено 19 ракет.

Большая часть ракет была уничтожена силами ПВО, сообщило командование.

В частности, силы ПВО уничтожили четыре ракеты «Калибр» и пять ракет «Искандер-К».

Остальными повреждена портовая инфраструктура, не менее шести жилых домов, в том числе многоквартирных домов.

Уничтожены десятки автомобилей, повреждены фасады и крыши многих зданий в городе, выбиты окна. Спасо-Преображенский собор Украинской православной церкви был разрушен в результате ракетного удара России на одной из центральных площадей Одессы. Повреждены два архитектурных памятника.

Известно, что утром в воскресенье погиб один человек. Из-под завалов спасли одного человека. Еще 19 человек получили ранения, в том числе четверо детей. 11 взрослых и трое детей госпитализированы, остальные лечатся амбулаторно, по данным оперативного штаба.