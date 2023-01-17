Всё будет очень плохо: в Давосе призвали мир готовиться к глобальной рецессии

При этом на фоне роста цен, безработицы, энергетического кризиса, в Европе ждут, что экономика России рухнет.

Всемирный экономический форум в Давосе начался с того, что руководители корпораций и экономисты предупредили — в этом году мир может ожидать глобальная рецессия. Другими словами это спад производства и замедление темпов экономического роста.

Из 4410 бизнес-лидеров, опрошенных консалтинговой фирмой PricewaterhouseCoopers LLP (PwC), 73% прогнозировали снижение глобального роста в ближайшие 12 месяцев. Как пишет Bloomberg, это худший показатель с тех пор, как проводятся такие опросы — с 2011 года. Каждые двое из пяти опрошенных выразили обеспокоенность тем, что их компании могут не продержаться и десяти лет.

Отдельный опрос, проведенный уже накануне форума, показал, что две трети ожидают мировой рецессии в 2023 году. Наверняка эти опасения усилятся после личной встречи бизнесменов в Давосе. По их мнению, о предстоящей рецессии говорит рост процентных ставок центральными банками и всплеск инфляции.

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Опрос показал, что три основных риска в 2023 году — инфляция, макроэкономическая нестабильность и геополитический конфликт.

Кроме того, уверенность бизнес-лидеров в перспективах роста их собственных компаний упала сильнее всего со времен кризиса 2008 года. 40% руководителей убеждены, что «их организации не будут экономически жизнеспособными через 10 лет, если они не трансформируются».

По мнению главы PWC Боба Морица, руководители компаний должны принять меры сейчас, чтобы пережить два года и «процветать в следующие 10». По его словам, сейчас компании должны думать о том, как справиться с давлением затрат, а с перспективой на будущее — о цепочках поставок, климате и технологических сбоях. Причем, в прошлом году руководители компаний больше беспокоились о киберугрозах, угрозах для здоровья и климата.

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Сокращать персонал не планируют только 60% руководителей, а 80% не будут сокращать заработную плату. Однако ожидается, что сокращений в 2023 году всё равно будет много. Наименее оптимистичны владельцы бизнеса во Франции, Германии и Великобритании.

О глобальной рецессии и мировом экономическом кризисе говорят с прошлого года, а некоторые экономисты считают, что «процесс уже пошел». Для России последствия могут быть разными.

Осенью прошлого года глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что ситуация в мировой экономике заметно осложнилась и это требует ускоренной структурной перестройки экономики России. По её словам, баланс рисков в мировой экономике сместился в сторону «если не полномасштабного глобального кризиса, то более жесткого варианта развития событий».

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Она отметила, что у ЦБ один из сценариев дальнейшего развития в мире посвящен глобальному кризису. Согласно ему, вырастет геополитическая напряженность, будет происходить фрагментация глобальной экономики, усилятся санкции на РФ.

«В итоге мы можем увидеть кризис, сопоставимый по масштабам с 2008-2009 годами», — добавила Набиуллина.

Но это всего лишь один из сценариев, так что необязательно, что всё будет именно так. Однако уже сейчас эксперты говорят о последствиях мировой рецессии на Россию. Это, прежде всего падение экспорта, прежде всего нефтегазового. И, как следствие, сокращение доходов бюджета. На то, чтобы перенаправить экспортные потоки в Азию, нужно время.

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При этом по мнению вице-премьера Андрея Белоусова, на внешнюю торговлю России влияние глобальной рецессии будет минимальным из-за санкций, так как Россия с началом СВО оказалась фактически отрезана от мировых рынков.

А журнал The Economist в октябре отметил, что Россия как раз-таки выходит из кризиса , а деловая активность в стране намного выше показателей крупнейших европейских стран. Аналитики считают, что макроэкономическая ситуация в РФ стабилизировалась, а во многих сферах экономики ситуация улучшается.

Правда в Европе верить в то, что у России всё может быть нормально, не хотят. На форуме в Давосе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что европейские санкции, введенные против России из-за специальной военной операции, на ближайшие годы ослабят экономику страны.

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«Мы ввели самые строгие санкции за всю историю, в результате чего российская экономика на десятилетия погрузится в рецессию, а ее промышленность лишится современных и важных технологий», — цитирует политика РБК.

Впрочем, время показало, против кого работают европейские санкции: цены в Европе растут, безработица усиливается, давит миграционный кризис, энергетический кризис заставляет покупать СПГ у США втридорога и сильно экономить, да еще и траты на «помощь» Украине — внушительные. При этом с рядом введенных ограничений Россия успешно справилась.

Ранее стало известно, что в Международном олимпийском комитете, похоже, сошли с ума. Организация запретила России и Белоруссии 9 лет показывать Олимпийские игры. МОК не включил их в число европейских вещателей. В России к таким решениям относятся с иронией.

Ранее эскортница и писательница Саломе Бальтюс поведала подробности эротической изнанки Всемирного экономического форума.