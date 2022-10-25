Всё очень плохо: две трети европейцев экономят на еде, а в Польше покупают даже просрочку

В Международном валютном фонде предупредили, что в следующем году будет ещё хуже.

Экономика Европы пока держится, а вот у европейцев не хватает терпения — им приходится экономить и даже покупать продукты, которые вот-вот станут просрочкой.

Жители Европы начали экономить на еде как в 1970-х годах, пишет Bloomberg. Причина этому — высокая инфляция, то есть колоссальный рост цен. Согласно данным исследования компании IRI, почти три четверти европейцев были вынуждены сильно сократить свои ежедневные расходы на товары и продукты питания.

Свои привычки, касающиеся покупок и питания, пересмотрели порядка 71% покупателей в шести ключевых рынках Европы. При этом 58% уменьшили расходы на предметы первой необходимости, а 35% начали пользоваться сбережениями или даже взяли кредиты на оплату текущих счетов.

Более половины опрошенных (всего IRI узнали мнение 3 тысяч человек) заявили, что теперь будут меньше пользоваться доставкой еды, а 47% придется меньше питаться в ресторанах, кафе и барах. Многие признались, что теперь они сокращают традиционные приемы пищи, а продукты покупают в дисконтных магазинах. Причем предпочтение чаще отдается уцененным и даже просроченным товарам.

Мясо для многих стало деликатесом, подорожав вдвое, а цена на макароны в некоторых странах (например, в Великобритании) выросла на 60%.

Такое поведение потребителей напоминает времена жесткой экономии 1970 и 1980-х годов в Европе, считает старший вице-президент IRI Ананда Рой. По её прогнозам, ситуация будет только ухудшаться, так как стоимость товаров будет расти на фоне инфляции и энергетического кризиса. Эксперты прогнозируют, что ассортимент продуктов в среднем и нижнем сегментах сетей супермаркетов значительно сократится.

Fakt пишет о том, как люди вынуждены экономить в Польше. В условиях тотальной дороговизны поляки стали охотиться за скидками и покупать продукты с истекающим сроком годности. Издание уточняет, что в магазинах подорожали абсолютно все товары — из-за ситуации на Украине, последствий пандемии, кризиса и ситуации в стране. Инфляция в Польше по официальным данным достигла 17,2%, но реальный рост цен намного выше.

«Как долго еще придется затягивать пояса?», — вопрошает Fakt.

Прогнозы для Еврозоны не сильно радужные — в 2023 году там ждут рекордное повышение цен, почти на 10%. Об этом говорится в докладе Международного валютного фонда.

В нем говорится, что если предстоящую зиму Европа сможет пережить благодаря накопленным резервам топлива и не очень суровой погоде, то дальше будет сложнее. Ведь запасы придется пополнять, что вновь приведет к рекордно высоким ценам на энергоресурсы.

Эксперты отмечают, что счета за газ и электричество уже в этом году увеличивают стоимость жизни на 7%. Уже сейчас проходят протесты в целом ряде государств, люди выходят на улицы в Италии, Германии, Англии и других странах. Они требуют отмены антироссийских санкций, которые только усугубили ситуацию.

А Россия помогает чем может, в Европе Русские дома открыли для европейцев — там можно согреться, попить чай, зарядить телефон. Как информирует Россотрудничество, с наступлением в Европе осенних холодов и промозглой погоды Русские дома начали акцию «Из России с теплом». Она должна продемонстрировать наше традиционное гостеприимство и отогреть сердца замерзающих европейских семей.

Напомним, в Европе фиксируют рост цен, которые вызваны сразу несколькими факторами. Это и энергетический кризис, и ситуация на Украине, и переход к так называемой «зеленой экономике». Ну и, конечно же, сказались последствия пандемии коронавируса, которая сильно сократила европейские бюджеты.

В США при этом продолжают обвинять во всём Россию. Об этом постоянно говорит американский президент Джо Байден, а недавно написала и газета The New York Times. Автор статьи Лиз Олдерман настаивает, что в инфляции и высоких ценах виновата не антироссийская политика ЕС и введённые Европой санкции, а действия российского руководства, которое «наказывает непослушную Европу» в связи с её поддержкой Украины.

Ранее «Блокнот» рассказал, что Россия расценит применение Киевом «грязной бомбы» как акт ядерного терроризма. Об этом заявил постпред при ООН Василий Небензя генсеку организации Антониу Гутеррешу. Он отметил, что Кремль настаивает на недопущении «ядерного преступления». Также Россия попросила западные страны оказать влияние на Украину, чтобы та отказалась от планов провокации.

Чтобы первыми узнавать обо всем, что происходит в России и мире, подписывайтесь на наш канал в Telegram.