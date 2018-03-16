ВТБ закрыл сделку по покупке 29,1% акций «Магнита» у Галицкого

Сделка оплачена деньгами и закрыта после получения антимонопольного согласования.

Таким образом доля Сергея Галицкого в ретейлере сократилась с 32,1 до 3%.

«Магнит» и ВТБ намерены сохранить дивидендную политику ретейлера и выплатить акционерам вознаграждение во второй половине 2018 года, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», основатель «Магнита» Сергей Галицкий покинул компанию. Он продал практически все свои акции группе ВТБ. Совет директоров принял его отставку. Галицкий попрощался с коллективом «Магнита» в Краснодаре.

Краснодар может получить 3,95 млрд рублей от налога с продажи акций «Магнита». Акции «Магнита» выросли на 20% после ухода Галицкого.

ФАС одобрила сделку по продаже акций «Магнита» ВТБ.

Губернатор Вениамин Кондратьев подчеркнул, что все проекты Сергея Галицкого — ФК «Краснодар», стадион, парк, сеть детских спортивных клубов, благоустройство города — стали гордостью не только Краснодара, но и всего ЮФО.

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