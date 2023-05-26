Второй тур президентских выборов в Турции. Явка избирателей на избирательных участках за границей достигла рекордного уровня

Граждане Турции, проживающие за границей, активно участвовали во втором туре президентских выборов, пишет Euronews.

1 млн 895 тыс. Во втором туре за границей проголосовало 430 человек. В целом явка избирателей составила рекордно высокие 55 процентов. По мнению экспертов, именно голоса этих граждан могут стать главным фактором при определении победителя.

За пост президента борются действующий Реджеп Тайип Эрдоган и кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу.

В В первом туре за Эрдогана проголосовали 49,5 процента избирателей. Кылычдорожоглу поддержали 44,9%.

Голосование во втором туре президентских выборов в Турции состоится 28 мая, воскресенье.