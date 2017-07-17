Второму подозреваемому в убийстве девочки в Новороссийске избрали меру пресечения

Суд принял решение заключить 29-летнего мужчину под стражу.

«Подозреваемого 15 июля доставили из Владикавказа в Новороссийск. Приморский районный суд 17 июля избрал 29-летнему мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», первому задержанному за убийство девочки в Новороссийске избрали меру пресечения 14 июля.

В Новороссийске 10 июля 15-летняя школьница вышла из дома бабушки и пропала. Тело девочки нашли ночью 13 июля в лесном массиве недалеко от поселка Мысхако.

Во время расследования установили причастность к преступлению 26-летнего мужчины, его задержали. По данным следствия, вечером 10 июля знакомый задержанного встретился с девочкой в парке, после этого он заехал за ними на автомобиле, чтобы направиться к морю. Однако машина на самом деле поехала в сторону виноградников. По словам задержанного, они остановились в безлюдном месте, поочередно изнасиловали несовершеннолетнюю, после этого убили. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленники спрятали тело погибшей. Второго подозреваемого, 29-летнего уроженца Азербайджана, задержали в ночь на 14 июля во Владикавказе.

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