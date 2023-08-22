Вучич «не оставил просьбу Зеленского в покое»

Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что принял просьбу своего украинского коллеги Владимира Зеленского и проведет с ним встречу 22 августа.

“Хочу сообщить гражданам, что завтра утром Президента Украины по его просьбе, я проведу с ним двустороннюю встречу. Мы обсудим признание или непризнание территориальной целостности Косово и все другие вопросы”, – отметил президент Сербии. Мы уважаем целостность Украины, Я надеюсь, что Украина также уважает нашу территориальную целостность», — добавил Вучич.