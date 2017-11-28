Вузы Кубани будут заниматься с одаренными школьниками

На базе университетов создадут специальные классы. Такое предложение 28 ноября сделали участники Совета ректоров. Он прошел в краевой администрации.

С руководителями высших учебных заведений края и Республики Адыгея встретилась заместитель губернатора Анна Минькова. Она подчеркнула: важно, чтобы вундеркинды оставались учиться и работать на Кубани.

«Педагоги, которые вырастят олимпиадников, будут получать дополнительные стимулы в виде финансов. Но мы не должны снимать ответственность с вузов. При них можно было бы создать центры одаренности. Почему у нас получается так, что не выявленный ребенок выходит стобалльником и он не остается в кубанском вузе?» — сказала Анна Минькова.

Исправить ситуацию должна совместная работа университетов и школ, чтобы еще до сдачи ЕГЭ дети могли определиться, где именно они получат образование. Профессора вузов готовы вместе с одаренными детьми создавать исследовательские проекты и даже побороться за гранты. Так, в прошлом году почти 700 молодых ученых получили на реализацию своих разработок государственные субсидии.

«В крае существует грантовая система поддержки науки с научными федеральными фондами. Это 127 проектов с общим финансирование 56 млн на паритетной основе. Краевой бюджет —50%, федеральный бюджет — столько же», — пояснил начальник отдела науки и научно-технической политики министерства образования Краснодарского края Михаил Шарафан.

Благодаря существующему соглашению между властями края и федеральными фондами идеи ученых, способные перевернуть разные сферы жизни региона, получают зеленый свет. В министерстве образования Кубани намерены объединить идеи ученых и возможности краевой промышленности. Тогда гранты будут напрямую влиять на экономическое развитие региона.

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