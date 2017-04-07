Введение курортного сбора на Кубани перенесли на 2018 год

Введение курортного сбора в Краснодарском крае перенесли на следующий год. В 2017 году туристы будут отдыхать без дополнительных затрат.

Налог с отдыхающих планируется брать за сутки пребывания на Черноморском побережье.

Закон должны были утвердить в этом году, но документ еще не прошел согласования. Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия региона внесло свои коррективы. Взимать плату собираются не со всех подряд. Освободить от налога планируют инвалидов, участников войн и другие льготные категории граждан.

Предполагаемая сумма курортного налога составит 100 рублей с человека за сутки.

Все деньги от сборов пойдут на развитие курортной инфраструктуры и обустройство зон отдыха, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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