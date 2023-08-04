Введение в продвижение услуг: коммуникация по маркетингу услуг

Процесс, посредством которого потребителей (или потенциальных потребителей) привлекают товары и услуги разных производителей, называется продвижением или маркетинговой коммуникацией.

Этот процесс информирует и напоминает потенциальным потребителям о продуктах и услугах производителей. Он также используется для запроса и убеждения потребителей покупать эти продукты и услуги. Как пример продвижение авито, где также можно продвигать свои услуги и товары, и если не будет аккаунта раскрученного, то люди будут относиться с недоверием к такой услуге или товару.

Однако это продвижение может проводиться либо при наличии продукта, либо даже до его появления на рынке.

Поскольку услуги имеют неосязаемую природу, потребитель услуги подвергается более высокому уровню риска по сравнению с потребителем продукта.

Поставщики услуг должны сосредоточиться на устранении факторов риска, связанных с услугой, и это может быть сделано путем обеспечения эффективной коммуникации с клиентами.

Для этого компании необходимо продвигать услуги с помощью позитивной рекламы в формате “сарафанного радио”, предлагать клиентам испытательный срок для использования услуг, создавать хороший имидж бренда, применять соответствующие рекламные стратегии и эффективно управлять связями с общественностью.

Предложения услуг следует продвигать вместе с поставщиками услуг, потому что потребители не могут точно измерить эффективность нематериальных услуг, не зная о поставщике услуг.

Следовательно, важность продвижения поставщиков услуг такая же, как и самих услуг.