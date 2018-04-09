Ввоз свинины из Беларуси в Россию запретят с 10 апреля

Россельхознадзор вводит временные ограничения на поставки живых свиней и свиноводческой продукции из республики.

Причиной введения запрета стало выявление африканской чумы свиней в готовой мясной продукции. В ведомстве также отметили, что 5 марта посылали письмо с просьбой уточнить эпизоотическое состояние на территории страны, однако так и не получили ответа от ветеринарной службы Беларуси. При этом в республике заверяли, что вспышек заболевания на территории не отмечается.

Указанное позволяет предположить сокрытие ветеринарной службой республики факта присутствия вируса АЧС на территории страны, сообщается на сайте Россельхознадзора.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в конце февраля текущего года Россия ввела запрет на поставки молочной продукции из Беларуси из-за нарушений ветеринарно-санитарных требований. В молоке были обнаружены остатки антибактериальных препаратов группы сульфаниламидов.

В Россию запретили ввоз пекинской капусты из Беларуси. Решение было принято после того, как специалисты предотвратили ввоз 18,5 т произведенной в Польше капусты, которая перевозилась под видом белорусской продукции.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник