Вячеслав Иванов вступил в должность главы Абинского района

Инаугурация прошла 21 декабря на сессии Совета депутатов муниципалитета.

От имени губернатора Вениамина Кондратьева нового руководителя района поздравил вице-губернатор Василий Швец.

«В Абинском районе развивается промышленность, сельское хозяйство, бизнес, успешно реализуются инвестиционные проекты. Все эти преимущества необходимо грамотно использовать, выстроить четкую стратегию развития муниципалитета», — сообщается в приветственном адресе Вениамина Кондратьева.

Губернатор подчеркнул, что главе необходимо уделить особое внимание решению социальных вопросов — обеспечению местами в детских садах, ликвидации второй смены в школах, развитию спорта и поддержке молодежи. Кроме того, важно продолжать работу по формированию комфортной среды, благоустройству, модернизации сферы ЖКХ.

«Вы должны сделать все возможное, чтобы жители района чувствовали поддержку власти, реально ощущали все те положительные изменения, которые происходят в краевой экономике», — заключил Вениамин Кондратьев.

Вячеслав Иванов родился 10 июля 1982 года в Краснодаре. Работу в администрации Абинского района начал в 2017 году в должности замглавы муниципального образования. Вскоре был назначен заместителем главы, а затем главой Абинского городского поселения.

С октября 2018 года Вячеслав Иванов исполнял обязанности главы Абинского района, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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