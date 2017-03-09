Вячеслав Легкодух рассказал о результатах работы группы по решению споров фермеров

09 марта в 20:40

Полномочный представитель губернатора Кубани Вячеслав Легкодух 9 марта рассказал, как работает краевая рабочая группа для оказания содействия фермерам в решении спорных вопросов, связанных с использованием сельскохозяйственных земель.

За время работы группа приняла на рассмотрение более 100 обращений. Часть из них касалась социальных вопросов. Запросы по ним направлены в органы прокуратуры края, в адрес глав муниципалитетов, начальнику регионального управления Федеральной службы судебных приставов, руководителю следственного управления Следственного комитета РФ по краю, главе краевого департамента имущественных отношений. Однако большая часть вопросов касается земельных споров.

«Недавно для ускорения решения земельных вопросов на рабочей группе по делам фермеров при губернаторе мы создали подгруппу, если так можно сказать, узкой направленности», — сказал Легкодух.

По его словам, решение переформатировать механизм взаимодействия рабочей группы было принято во время встречи фермеров и представителей агрохолдингов с представителями администрации президента РФ и властями Кубани. Участники встречи отметили, что теперь работа должна строиться по принципу одного окна. Сейчас каждую проблему, заявленную фермером, рассматривают одновременно представители всех ведомств и структур, которые входят в состав группы.

По инициативе членов рабочей группы краевой минсельхоз вместе с департаментом имущественных отношений и Законодательным собранием уже выступил с рядом инициатив по совершенствованию земельного законодательства.

«Мы проанализировали ситуацию и подготовили предложения по изменениям в земельном законодательстве. В Госдуму от администрации края направлено восемь законодательных инициатив, в том числе и по использованию земель сельскохозяйственного назначения. Мы предложили увеличить кворум собраний владельцев земельных паев с 25% до 50% и только при такой явке принимать решения. Администрации сельских поселений должны нести полную ответственность за проведение собраний пайщиков и составление протоколов», — пояснил Легкодух.

Он отметил, что решение земельных споров не должно ложиться только на плечи рабочей группы. Местные власти должны активно участвовать в решении земельных вопросов. По мнению омбудсмена, где главы муниципалитетов при решении спорных земельных вопросов пытаются наладить диалог, там находят выход из ситуаций, не доводя дело до суда.

«Главное, удалось достичь понимания того, что надо менять отношение к земельным вопросам. Этого требует сегодняшний день. Краевые власти это видят, а самое главное, действуют. В краевой собственности находится около 500 тыс. га земли. На владение этим достоянием заключено 2 тыс. договоров. Очень важно, чтобы они не «подвисли». Чтобы этого не случилось, действует рабочая группа при губернаторе края по земельным вопросам», — цитирует Легкодуха пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае рабочая группа по проблемам фермеров разрешила 30 дел, каждое из которых требовало скрупулезного анализа.

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