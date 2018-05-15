Вячеслав Володин: Крымский мост объединяет российских политиков

По словам спикера Госдумы РФ, мост через Керченский пролив не только соединяет два берега, но и объединяет политиков в России.

«Крым принес в том числе и единство политических партий по ключевым вопросам. И объединил нас всех крымский консенсус, который до сегодняшнего дня реализуется в сфере международной политики по ключевым вопросам. Крым объединил и политические партии. Коллеги, здесь было бы правильно подчеркнуть, что мост — это не только сооружение, которое соединило два берега, он соединяет и политиков», — сказал Володин в ходе пленарного заседания Госдумы.

Спикер нижней палаты парламента напомнил, что ранее президент пригласил лидеров всех думских фракций на стройплощадку Крымского моста, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Керчи 13 мая открыли движение по развязке к Крымскому мосту. Движение машин по Крымском мосту откроют 16 мая. В церемонии открытия автодорожной части моста примут участие президент РФ Владимир Путин и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Власти Крыма опубликовали схему движения в районе моста.

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