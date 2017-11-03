Выборы главы Приморско-Ахтарского района во второй раз признали несостоявшимися

Заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность главы муниципалитета прошло 2 ноября.

Для участия в конкурсе подали заявления шесть кандидатов. Во время проверки документов, а также достоверности предоставленных сведений, комиссия решила допустить к участию только одного человека.

Согласно положению о порядке проведения конкурса, члены комиссии признали конкурс несостоявшимся. Информацию направили в совет муниципалитета для принятия решения о назначении повторных выборов, сообщает пресс-служба администрации Приморско-Ахтарского района.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Валерий Спичка 17 мая попросил освободить его от должности главы Приморско-Ахтарского района. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев просьбу принял. Спичка возглавлял Приморско-Ахтарский район с мая 2014 года. Исполняющим обязанности руководителя муниципалитета 23 мая был назначен первый заместитель главы района Евгений Путинцев.

Выборы главы Приморско-Ахтарского района в августе не состоялись из-за отсутствия заявок.

Вернуться на ленту

Источник