Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года

Совет Федерации на заседании 15 декабря назначил дату выборов президента.

Решение было принято единогласно. Официально стартует предвыборная президентская кампания. Претенденты получают возможность зарегистрироваться и начать агитацию.

Обязанность назначать выборы президента РФ возложена на Совет Федерации Конституцией, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Центризбирком РФ насчитал 15 желающих баллотироваться в президенты. Действующий президент России Владимир Путин примет участие в выборах. Это будет самовыдвижение.

Вернуться на ленту

Источник