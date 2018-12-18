Выбрали новый туристический бренд Геленджика

В декабре завершился всероссийский открытый конкурс по разработке концепции фирменного стиля города-курорта. В голосовании приняли участие 7 млн человек.

В первом туре претендентов на победу выбирал экспертный совет Геленджика. Из 12 заявленных проектов определили семерых полуфиналистов. Эти проекты представили для голосования местным жителям. Заключительный этап конкурса прошел в формате всероссийского интернет-голосования. На выбор были даны три концепции, которые набрали больше всего голосов.

Победителем конкурса стал проект «Место, где ты счастлив», построенный на визуальном образе Геленджикской бухты в виде подковы и раскрытии понятия «счастье».

Как сообщили организаторы, перед началом приема работ на конкурс провели анкетирование жителей и гостей курорта. Около 2 тыс. человек рассказали, что, в первую очередь, город у них ассоциируется с бухтой и набережной.

Презентация новой концепции бренда Геленджика состоится в новогоднюю ночь на Центральной площади курорта, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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