Выбросивший кошек с балкона краснодарец объяснил причину своего поступка

Инцидент произошел утром 8 ноября на улице Ставропольской, 183.

Девушка-волонтер встретилась с местным жителем и записала разговор на камеру телефона. По словам мужчины, кошек было 22, все они были дикие. При этом мужчина сказал, что просто открыл дверь и выпустил животных в подъезд.

«Если бы они были нормальными, чтобы их можно было подойти и погладить. Нет, они все были дикими», — сказал местный житель.

При этом он добавил, что у него в квартире осталась кошка с котятами. Волонтер предложила забрать их, на что мужчина сначала сказал, что ему надо посоветоваться с супругой, но через некоторое время согласился.

По словам волонтера, некоторые из выброшенных котов сейчас находятся в клинике в очень тяжелом состоянии, один кот от стресса падает в обморок. Его поместили в барокамеру.

Жители дома рассказали, что у подъезда еще остались некоторые из выброшенных животных, некоторые из них убежали. Волонтеры продолжают обходить окрестности, чтобы найти всех кошек, сообщил телеканал «360».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в полиции по факту произошедшего проводят проверку. Если подтвердится факт умышленного причинения вреда здоровью животных, будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела. Злоумышленнику может грозить до пяти лет лишения свободы.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник