Выдра Гарри из Сочи предсказал победу Уругвая над сборной России в матче ЧМ

25 июня в 12:44

Для выдры использовали традиционный способ гадания: в бассейн бросили два мяча с флагами стран-участниц матча.

Сочинская выдра-оракул по кличке Гарри предсказала победу сборной Уругвая над командой России в матче чемпионата мира по футболу.

«На это раз Гарри настроен не очень патриотично. Он предсказывает победу сборной Уругвая в матче против команды России», — сказала директор аквариума на Новой Мацесте Жанна Зазина.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее Гарри предсказал результат матчей Россия — Саудовская Аравия 14 июня, в котором российские футболисты одержали победу со счетом 5:0, и Россия — Египет 19 июня, где российская команда выиграла со счетом 3:1.

Бульдог Буч в студии «Кубань 24» и кит Пузырь из анапского дельфинария предсказали победу России в игре с Уругваем.

Футболисты сборной России 24 июня провели тренировку на стадионе «Самара Арена» в преддверии матча группового этапа против команды Уругвая. Игра начнется 25 июня в 17:00 в Самаре.

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