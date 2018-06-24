Выдра Гарри из Сочи вошел пятерку лучших животных-предсказателей ЧМ-2018

Рейтинг составило аналитическое агентство ТурСтат по результатам анализа правильности сделанных прогнозов и популярности предсказателей-животных в интернете.

В число самых успешных и популярных предсказателей результатов матчей чемпионата мира по футболу в России вошли кот Ахилл из Санкт-Петербурга, медведь Яков Потапыч из Москвы, тапир Клеопатра из Нижнего Новгорода, лемур Спартак из Екатеринбурга, выдра Гарри в Сочи, олень Яша из Химок и коза Забияка из Самары, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе агентства ТурСтат.

Выдра Гарри из аквариума Сочи верно предсказал победы сборной России над Египтом и над Саудовской Аравией. Бульдог Буч на телеканале «Кубань 24» также верно предсказал победу России над Египтом.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», также выдра Гарри предсказывал победу сборной Португалии над Испанией. Однако прогноз не сбылся, команды сыграли вничью. Сборная России 14 июня в первом матче ЧМ разгромила Саудовскую Аравию со счетом 5:0. Счет на 12-й минуте открыл полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский.

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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Чемпионат мира по футболу — 2018

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