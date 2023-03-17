Выезд Путина за границу ограничен из-за ордера на арест

Даша 17.03.2023 В мире

Выезд Путина за границу ограничен ордером на арест

Путин Не может идут страны, ратифицировавшие Римский статут и страны, признавшие юрисдикцию суда (123 страны). Это все европейские страны, вся Южная Америка (включая союзницу России Венесуэлу) и Таджикистан. В последний раз Путин посещал Таджикистан в июне 2022 года. А также закрытые для президента РФ территории: Афганистан, Бразилия, ЮАР, ЦАР, Нигерия.

“Если Путин посетит одну из этих стран, местные власти будут вынуждены его арестовать” — пояснил Сергей Голубок, юрист, работавший в Международном уголовном суде. Он добавил, что, кроме того, другие страны, не ратифицировавшие Римский статут, могут подать в суд на Владимира Путина.

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