Выйдут ли Казахстан и Армения из ОДКБ?

Распространилась информация о том, что Казахстан и Армения хотят выйти из ОДКБ. В МИД Казахстана это прокомментировали.

Официальный представитель министерства Ойбек Смадияров заявил, что данная информация не соответствует действительности.

“Несколько дней сначала состоялась встреча министров иностранных дел государств-членов ОДКБ.

Там обсуждалось развитие организации и дальнейшие пути взаимного сотрудничества в рамках этой организации, мы в этом направлении работаем, – говорит он.

Следует отметить, что на фоне карабахских событий в отношениях между Россией и Арменией возникла напряженность. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что «Россия уходит с Южного Кавказа».