Выйдут ли Казахстан и Армения из ОДКБ?

Распространилась информация о том, что Казахстан и Армения хотят выйти из ОДКБ. В МИД Казахстана это прокомментировали.
Официальный представитель министерства Ойбек Смадияров заявил, что данная информация не соответствует действительности.
“Несколько дней сначала состоялась встреча министров иностранных дел государств-членов ОДКБ.
Там обсуждалось развитие организации и дальнейшие пути взаимного сотрудничества в рамках этой организации, мы в этом направлении работаем, – говорит он.
Следует отметить, что на фоне карабахских событий в отношениях между Россией и Арменией возникла напряженность. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что «Россия уходит с Южного Кавказа».