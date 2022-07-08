Выкуси, Украина: Канада решила снять санкции с турбин для «Северного потока»

Об этом попросили в Германии, где ситуация близка к энергетической катастрофе.

Несмотря на просьбы Киева, Канада планирует сделать исключение в санкциях для турбин для «Северного потока». Об этом якобы попросила Германия,со ссылкой на информированные источники сообщает украинское издание «Европейская правда».

«Канадское правительство намерено по согласованию с Германией одобрить решение об исключении из санкционного режима для поставок турбин для газопровода «Северный поток», что создаст прецедент точечного снятия эмбарго по требованию государства-агрессора», — пишет издание.

Один из собеседников пояснил, что формально решение Канада должна принять по просьбе Германии. Главный довод — это поможет восстановить объемы прокачки газа в ЕС по газопроводу, которые были резко снижены из-за того, что компания Siemens не вернула после ремонта одну из турбин, ссылаясь на канадские санкции.

Её отправили в Монреаль, но она застряла там как товар двойного назначения. Из-за этого поставки газа в Европу упали на 60%, что затруднило планы Германии по увеличению запасов на зиму. Ситуацию усугубляет еще и то, что в ближайшее время «Газпром» начнет плановый ремонт газопровода, из-за чего поставки будут временно прекращены — с 11 по 21 июля.

«Украинское правительство уже знает о намерениях Канады и считает это решение необоснованным и опасным для санкционного режима», — подтвердил источник в украинскомМинэнерго.

Украина ранее всячески пыталась доказывать Канаде, что «Газпром» намеренно шантажирует Запад, добиваясь смягчения санкций. Министр энергетики Украины Герман Галущенко отправлял в министерство природных ресурсов Канады письмо, в котором уверял, что все технические объяснения России — чушь и ложь. Якобы у России есть все возможности отправить газ в Европу, но она намеренно этого не делает, чтобы создать прецедент.

Просьбы Германии и критическое положение с газом в этой стране для Украины (и, как следствие, с тарифами на электричество и тепло) — вообще не аргумент. В этой ситуации Украина похожа на обиженную любовницу, которая мстит своему бывшему вопреки всем здравым смыслам, даже если от этого будет плохо не только ему, но и всем остальным.

Министр экономики ФРГ Роберт Хабек ранее призвал Канаду решить вопрос с поставкой турбины для газопровода «Северный поток». Он отметил, что вопрос необходимо решить до начала ремонтных работ 11 июля, пишет Bloomberg.

«Прошу понять, что мы должны отобрать у Путина эту турбинную отговорку. Нам нужны мощности в «Северном потоке», чтобы заполнить наши хранилища, — отметил Хабек. — Это важно не только для немецкого и европейского рынков, но и для надежности поставок в Европу. Если это юридический вопрос для Канады, я хочу прояснить, что я прошу не доставлять выгоду России, а помочь Германии».

В Германии с газом уже критическая ситуация. Немецкое правительство стремится к тому, чтобы как можно быстрее отказаться от энергоресурсов из России. Правда, заменить газ оказалось не так легко — в стране заявили, что план найти замену российскому газу провалился. Предполагалось, что морем перевезут 13 миллиардов кубометров СПГ (сжиженного природного газа), но проблемой стало отсутствие свободных танкеров.Своих судов для этого у Германии нет, а те, что работают на этом рынке, уже задействованы для поставок.

Из-за снижения поставок газа, Германия готовится к непростым временам. Тарифы на голубое топливо выросли и продолжают ползти вверх. На этом фоне власти ФРГ рекомендовали готовиться к тому, что после получения счетов за газ, жителей страны ожидает шок. Цены на электричество уже достигли рекорда. На этом фоне видео россиянина «со скруткой» счетчика стало хитом в ФРГ.

В некоторых регионах Германии проблемы с газом уже сказались на местных жителях — возникли сложности с горячей водой. В саксонском Диппольдисвальде горячая вода будет доступна лишь в определенные часы: утром с 4 до 8 часов, далее с 11 до 13 и в вечернее время с 17 до 21 часа.Такие ограничения связаны с «мероприятиями по энергосбережению» из-за того, что подорожало электричество и газ. К похожим ограничениям готовится и город Гамбург.

Опросы показывают, что обычных немцев все больше беспокоит то, как они будут согреваться зимой. Каждый второй боится замерзнуть из-за проблем с сокращением поставок российского газа и инфляции в Евросоюзе. 91% немцев сказали, что уже начали экономить: меньше ходить по ресторанам и кафе, меньше посещать культурные заведения, реже покупать одежду и даже отказываться от личных автомобилей. Почти 50% опрошенных жителей Германии признались, что из-за экономии не поехали этим летом в отпуск.

В Германии заявляли, что газовых запасов без российских поставок хватит максимум на пару зимних месяцев, а если поставки по «Северному потоку» в полной мере не возобновятся, то это приведет к сокращению промышленных производств или вовсе к их остановке.

Западные страны стали вводить санкции против России после признания РФ Донецкой и луганской народных республик, а также начала специальной военной операции на Украине. Правда, антироссийские санкции в большей степени ударили по странам Запада и иностранным компаниям, чем по России — финансовые компании под давлением стран ЕС и США ушли из России и потерпели небывалые убытки, а в самих странах Европы — высокая инфляция, проблемы с газом, высокие цены на электричество и тепло. Ко всему прочему, на фоне дефицита энергоресурсов, цены на них взлетели.