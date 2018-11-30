Вылет рейса Москва — Сочи задержали из-за вышедшего на взлетную полосу человека

Это произошло днем 30 ноября в Шереметьево.
Самолет авиакомпании «Аэрофлот» начал разгоняться для взлета, однако диспетчер увидел на взлетно-посадочной полосе человека. Из-за этого полет пришлось прервать, сообщается в telegram-канале Mash.
Транспортная прокуратура Москвы начала проверку по информации, распространённой в СМИ.
По предварительным данным, вышедший на ВПП мужчина — работник аэропорта. В правоохранительных органах сообщили, что он передвигался по контролируемой зоне, однако диспетчер принял решение отложить взлет, сообщает ТАСС.
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