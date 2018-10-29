Выплачивать пособия пострадавшим при наводнении на Кубани будут всю неделю

В списках на получение денег уже больше 1,5 тыс. человек из Туапсинского, Апшеронского районов и Сочи. Всего им предстоит выплатить 73 млн рублей, но эта сумма по мере формирования списков будет увеличиваться.

«Мы осуществляем выплаты на основании списков, которые сформированы комиссиями, утверждены согласно постановлению губернатора и предоставлены в управление социальной защиты населения», — сказал министр труда и социального развития Краснодарского края Константин Федоренко.

На восстановление домов после стихийного бедствия средства выделяют из краевого бюджета — его резервного фонда. Компенсации направят и родственникам шести погибших во время ЧС — каждой семье по миллиону рублей.

Чтобы получить компенсацию, нужно написать заявление, а также иметь с собой паспорт или свидетельство о рождении и указать номер лицевого счета. С документами людей ждут в оперативных пунктах, которые открыты в местных администрациях, управлениях соцзащиты, центрах занятости, школах в Апшеронском, Туапсинском районах и Сочи.

Оперативные пункты по приему заявлений для выплат компенсаций:

Апшеронский район:

— станица Куринская, улица Новицкого, 118 (администрация);

— Хадыженск, улица Школьная, 33 (МФЦ);

— Апшеронск, ул. Ворошилова, 35 (управление социальной защиты);

Туапсинский район:

— Туапсе, улица Карла Маркса, 27А (управление социальной защиты);

— Туапсе, улица Карла Маркса, 35 (центр социального обслуживания);

— Туапсе, улица Таманская, 22 (центр занятости населения);

— село Небуг, улица Газовиков, 3 (администрация);

Сочи, Лазаревский район:

— поселок Лазаревкое, улица Лазарева, 56 (управление социальной защиты);

— поселок Совет-Квадже, переулок Сибирский, 1 (центр социального обслуживания);

— поселок Макопсе, улица Свободы, 30 (Школа № 79);

— поселок Совет-Квадже, улица Сибирская, 10 (Школа № 84);

— поселок Аше, улица Туристская, 23 (Школа № 93);

Сочи, Адлерский район:

— улица Свердлова, 73 (управление социальной защиты);

— улица Кирова, 53 (администрация);

Сочи, Хостинский район:

— микрорайон Хоста, улица Грибоедова, 17 (управление социальной защиты);

— микрорайон Хоста, улица 50 лет СССР, 14 (центр социального обслуживания).

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