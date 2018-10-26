Выплаты пострадавшим от паводка на Кубани начнут 27 октября

Постановление губернатора Кубани Вениамина Кондратьева определило спектр материальной компенсации для выплаты жителям края, которые находились и имеют место жительства в зонах ЧС.

В первую очередь речь идет о единовременной финансовой помощи, которую окажут в связи с утратой имущества первой необходимости.

«При частичной утрате имущества первой необходимости сумма составит 50 тыс. на каждого члена семьи, при полной утрате — 100 тыс. на члена семьи. Также предусмотрена единовременная материальная помощь в размере 10 тыс. рублей на каждого пострадавшего, находившегося в зоне ЧС», — пояснил министр труда и социального развития региона Константин Федоренко.

Единовременное пособие в связи с получением тяжкого вреда или вреда средней тяжести здоровью в результате чрезвычайной ситуации составляет 400 тыс. рублей, при получении легкого вреда здоровью — 200 тыс. рублей. Единовременное пособие в равных долях членам семьи погибшего предусмотрено в размере 1 млн рублей.

«Комиссии Сочи, Туапсинского и Апшеронского районов начали обследования территорий, попавших под ЧС. Составят списки. Первые планируются уже сегодня к вечеру, за ночь их обработают. Оперативные пункты по приему заявлений от граждан работают в круглосуточном режиме. С завтрашнего дня планируем начинать выплаты», — добавил министр.

Федоренко уточнил, что для произведения выплат необходимо наличие заявления, паспорта или свидетельства о рождении, лицевого счета, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Список адресов пунктов по приему заявлений от граждан, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, можно посомотреть здесь.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», из-за обильных осадков подтопило федеральную трассу в Сочи. Из-за подъема уровня воды в реке Макопсе закрыли движение на федеральной трассе. В зону подтопления попали пять населенных пунктов Сочи. Из-за подъема уровня воды в реке Макопсе закрыли движение на федеральной трассе. Ранее сообщалось о том, что на Кубани во время ливня подтопило 1 тыс. 928 домов.

На Кубани на выплаты пострадавшим при ЧС зарезервируют 1 млрд рублей. Руководитель департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края Роман Куринный сообщил о том, что на Кубани пострадавшие от ливней районы полностью обеспечены продуктами.

Путин обсудил ликвидацию последствий наводнения в районах Кубани. Аварийно-спасательный этап на подтопленных территориях завершили 25 октября.

Фотографии наводнения в Туапсинском районе смотрите здесь.

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