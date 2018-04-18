Выплаты в связи с рождением или усыновлением ребенка освободили от НДФЛ

Закон 18 апреля одобрил Совет Федерации. Соответствующие изменения внесут в ст. 217 Налогового кодекса.

От НДФЛ освободят ежемесячные выплаты в связи с рождением или усыновлением первого либо второго ребенка.

Пособия получают уже более 15 тыс. семей, а всего в течение этого года под действие закона попадут почти 340 тыс. семей.

«У семьи, особенно молодой, в которой появился малыш, всегда каждая копейка на счету, а у тех, чей среднедушевой доход ниже полутора прожиточных минимумов, — особенно. Теперь они будут уверены, что помощь, которую они получают от государства, никаким вычетам не подлежит, и, следовательно, семьи получат эти деньги без каких-либо ограничений, в полном объеме», — цитирует вице-спикера Совета Федерации Галину Карелову «Российская газета».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», выплату ввели с 1 января 2018 года. Она предоставляется при рождении первого ребенка семьям, имеющим среднедушевой доход, не превышающий полуторакратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в Краснодарском крае за второй квартал предыдущего года (16 тыс. 711 рублей).

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