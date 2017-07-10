Выпускники кубанских вузов прошли практику в ЗСК

Председатель ЗСК Владимир Бекетов 10 июля вручил свидетельства о прохождении практики 35 будущим управленцам и юристам.

Они за четыре года обучения познакомились со многими тонкостями профессии. Такую возможность студенты получили благодаря инициативе ЗСК. Именно Заксобрание впервые предложило, чтобы будущие специалисты проходили не только теоретическую, но и практическую подготовку. Вузы идею активно поддержали. Практика в краевом парламенте дала возможность каждому проявить себя.

«Хорошие отзывы были о большинстве из вас, когда вы проходили практику непосредственно в муниципальных образованиях. Отмечалась глубина интереса: вы интересовались проблемами глубоко, пытались найти ответы на те или иные вопросы», — заметил председатель Законодательного собрания Краснодарского края Владимир Бекетов.

Он добавил, что на такую практику принимают только лучших студентов. Они проходят строгий отбор. Но, как признаются сами молодые специалисты, попасть в список — это только полдела.

«Когда мы сюда пришли, для нас все казалось таким красочным, но потом с каждым годом мы, конечно, понимали, что все сложнее и сложнее, и на третьем курсе на производственной практике мы уже все закрепили», — рассказала студентка КубГТУ Зоя Кутенко.

Программу ЗСК для студентов ввели восемь лет назад. С тех пор свидетельства о прохождении практики в краевом парламенте получили больше 200 человек. Сотни студентов проходят такое обучение не только в ЗСК и краевой администрации, но и в 22 муниципальных образованиях. Будущие управленцы учатся решать проблемы людей прямо на местах, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

По словам ректоров университетов, подобная подготовка позволяет не только погрузить студентов в рабочую атмосферу, но и дает возможность сразу после окончания учебы поступить на работу по специальности — на государственную или муниципальную службу. В планах вузов — открыть практику не только для управленцев и юристов, но и по другим направлениям.

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