Выпускники сочинского центра «Сириус» представили свои произведения на культурном форуме

Выставка творческих работ выпускников образовательного центра «Сириус» открылась 15 ноября в Российской академии художеств в рамках VII Санкт-Петербургского международного культурного форума.

Как сообщили организаторы экспозиции, впервые более 60 творческих работ юных художников представлены на таком крупном международном событии.

«На международном культурном форуме в Санкт-Петербурге образовательный центр «Сириус» впервые представил выставку «Молодые таланты XXI века», состоящую из лучших работ выпускников. Экспозиция включает пейзажи, портреты и натюрморты, выполненные в технике многослойной акварельной живописи, академические рисунки и скульптуры — всего более 60 работ юных мастеров со всей России», — рассказал представитель центра.

На открытии выставки также состоялся гала-концерт юных музыкантов, которые уже прошли обучение в «Сириусе». Победители и призеры национальных фестивалей и конкурсов исполнили произведения зарубежных и российских композиторов, сообщает ТАСС.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник