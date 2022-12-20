Вырастет инфляция: экономист объяснил последствия ослабления рубля

Согласно прогнозам, в ближайшие месяцы курс доллара продолжит расти

Рубль в перспективе ослабнет примерно до 75 рублей за доллар, оценил глава ФК «Открытие» Михаил Задорнов. При глобальной рецессии и более сильном падении цен на нефть курс может достигнуть и 80–85 рублей, не исключил в беседе с РБК Задорнов.

По его оценкам, в случае дальнейших экономических потрясений, если цены на нефть упадут не до 70 долларов, а до 40–45 долларов, пусть даже на полгода, это двинет курс не к 75, а к 80–85 рублей. Он признал, что «падение сырьевых цен вместе с рецессией — это дополнительное ослабление рубля».

«И тут уже инфляция не 4–5% в следующем году, как в базовом сценарии, а 10–12%. Это поднятие ставки ЦБ и определенное давление на темпы экономического роста», – указал Задорнов.

Курс доллара продолжает укрепляться

В понедельник, 19 декабря, курс доллара в ходе торгов превышал 68 рублей, на этом уровне российская валюта торговалась впервые с 11 мая.

Доцент РАНХиГС, экономист Сергей Хестанов пояснил «Блокноту», что главный фактор ослабления рубля – слабость бюджета.

«Только разовый платеж (свыше 400 млрд руб.) спас бюджет от дефицита в конце 2022 года. Еще один фактор ослабления рубля – ожидания сокращения поступлений от экспорта. Санкции против российского экспорта введены недавно (5 декабря), а против нефтепродуктов – только ожидаются (февраль 2023 года), поэтому оценить их пока не представляется возможным. Но в любом случае снижение экспорта ослабляет рубль», – пояснил Хестанов.

Он полагает, что ослабление рубля поможет и бюджету, и экспортерам, и той части российского бизнеса, которая напрямую конкурирует с импортом. Оборотной стороной девальвации, увы, станет некоторое увеличение инфляции. Впрочем, при умеренном ослаблении рубля вызванный этим рост инфляции будет достаточно небольшим, указал экономист.

Ранее в Центральном банке заявили о превращении валютных счетов россиян в де-факто рублевые. По словам первого заместителя главы ЦБ Дмитрия Тулина, исполнение российскими банками обязательств по валютным вкладам в рублях не вызывает проблем, а в «токсичных» валютах это становится все более и более проблематичным.

В интервью РБК Тулин ранее признал: привязка к курсу превратила валютные счета граждан РФ в де-факто рублевые.

Ослабление рубля чревато ростом инфляции

Он подчеркнул, что банки могут исполнять свои обязательства по валютным счетам платежами в рублях и делают это без всяких затруднений. Однако, указал Тулин, исполнение банками обязательств платежом в «токсичных» валютах становится все более и более проблематичным.

Как сообщал «Блокнот», россияне стали больше доверять рублю как валюте для хранения сбережений. При этом доверие к евро и доллару значительно снизилось. Таковы результаты опроса, проведенного исследовательским центром SuperJob. Оказалось, что лучшей валютой для хранения средств россияне считают рубль – такой позиции придерживается 43% граждан. К слову, это почти в два раза больше, чем в январе 2022 года, и на 10% больше, чем в март. То же самое о долларах и евро говорят, соответственно, 12% и 5%. Аналитики утверждают: для европейской валюты это минимальное значение за 15 лет, для американской – чуть ниже среднего значения за период с 2007 года.