По данным Фонда кино, суммарные сборы увеличились на 30% по сравнению со средствами, собранными за такой же период прошлого года.

Совокупный бокс-офис российских картин за период с 30 декабря по 8 января составил 3,3 млрд рублей, иностранного кино — 1,2 млрд рублей. Доля российского кино по итогам новогодних праздников составила 72,9% совокупной посещаемости кинотеатров страны.

В праздничный период 12 млн зрителей отдали предпочтение отечественным лентам, что на 2,6 млн человек больше, чем в прошлые новогодние каникулы.

Лидером кинопроката стала военная драма Алексея Сидорова «Т-34», которую посмотрели 4,7 млн человек, общие кассовые сборы превысили 1,3 млрд рублей. На втором месте в рейтинге — комедия «Полицейский с Рублевки: Новогодний беспредел», которая привлекла в кинотеатры 2,9 млн российских зрителей. «Елки Последние» заняли третье место.

В топ-12 также вошли российские фильмы «Три богатыря и наследница престола» и «Снежная Королева: Зазеркалье», они заняли пятую и восьмую строчки рейтинга, сообщается на сайте Фонда кино.

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