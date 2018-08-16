Вышедший из порта Ейска российский сухогруз арестовали в Стамбуле

Экипаж сухогруза Streamline с 11 июня не может покинуть акваторию города из-за долговых обязательств прежнего судовладельца.

«Прилагаем усилия для установления контакта с судовладельцем Streamline, а также агентирующей компанией с целью разрешения ситуации. Находимся также на связи с властями порта и международным профсоюзом работников транспорта», — сказала пресс-атташе российской дипмиссии в Турции Людмила Садыкова.

Обращение капитана сухогруза Бахмана Багирова о сложной ситуации, в которой оказался экипаж указанного судна, поступило в генконсульство 15 августа.

Капитан сообщил, что команда несколько месяцев не получает зарплату, судно с 11 июня стоит на рейде в проливе Босфор. Ни бывший, ни действующий судовладелец на связь с командой не выходят. Судно находится в аварийном состоянии — имеется контролируемая течь в трюме, просрочены спасательные средства.

«По словам капитана, на судне есть достаточное количество питьевой воды и питания. С учетом аварийной опасности и потенциальной угрозы жизни и здоровью экипажа мы предложили морякам покинуть судно и оказать им содействие в возвращении в Россию, где они могли бы продолжить добиваться через суд и другие органы выполнения судовладельцем обязательств по выплате зарплаты», — сообщила Садыкова.

Багиров заявил представителям генконсульства, что он и его команда намерены добиваться защиты своих прав в соответствии с контрактом, продолжая находиться на борту, сообщает РИА «Новости».

По данным сайта MarineTraffic, судно вышло из порта Ейска 6 июля.

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