Вышел из комы акробат цирка Мстислава Запашного

Решается вопрос транспортировки артиста Антона Мартынова в больницу Ростова-на-Дону.

«Антон вышел из комы, чувствует себя намного лучше. Его уже перевели в обычную палату. Планируется, что его в ближайшее время транспортируют из Элисты на реанимобиле в больницу Ростова-на-Дону. Уже там будут приняты дальнейшие решения о лечении», — сказали в пресс-службе цирка.

По предварительным данным, причиной падения акробата с высоты мог стать ремень, вышедший из карабина. Пострадавшего доставили в реанимацию одной из больниц Элисты с серьезными травмами головы и множественными переломами, его состояние оценивалось как тяжелое. СУ СК РФ по Калмыкии начало процессуальную проверку случившегося, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», воздушный акробат Антон Мартынов сорвался с высоты во время выступления 24 февраля в спорткомплексе «Ойрат-арена» в Элисте.

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