Вышел трейлер фильма «Сердце мира» уроженки Краснодара Наталии Мещаниновой

Премьера картины состоится 9 июня на фестивале «Кинотавр» в Сочи.

В центре сюжета — жизнь ветеринара Егора на тренировочной станции для охотничьих собак и его отношения с семьей хозяина станции. Главные роли в картине исполнили Степан Девонин, Дмитрий Поднозов и Яна Сексте.

Наталия Мещанинова — режиссер картины «Комбинат „Надежда“» и соавтор сценария «Аритмии» Бориса Хлебникова.

В российский прокат «Сердце мира» выйдет 27 сентября, сообщает «Медуза».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», фильм «Война Анны» Алексея Федорченко, снятый по сценарию Мещаниновой, также попал в основной конкурс «Кинотавра».

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник