Высока вероятность вступления Ирана в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), так как эта страна является важным элементом безопасности в регионе, Богдан Безпалько, член Совета по международным отношениям при Президенте России , заявил РИА Новости.Иран является стратегически важным союзником. С помощью этой страны можно будет продвинуться и завоевать место на Ближнем Востоке, предотвратить влияние вражеских сил на Кавказ и Среднюю Азию”, — сказал Безпалько.

По его словам. , Иран теперь террорист. признает, что борется против организаций, образовавшихся после разгрома Ирака и вторжения американцев на территорию Сирии. возможно влияние почти на все страны РФ”.