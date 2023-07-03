Высока вероятность вступления Ирана в ШОС – политик

Даша 03.07.2023 В мире

Иран, скорее всего, вступит в ШОС - политик

Высока вероятность вступления Ирана в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), так как эта страна является важным элементом безопасности в регионе, Богдан Безпалько, член Совета по международным отношениям при Президенте России , заявил РИА Новости.Иран является стратегически важным союзником. С помощью этой страны можно будет продвинуться и завоевать место на Ближнем Востоке, предотвратить влияние вражеских сил на Кавказ и Среднюю Азию”, — сказал Безпалько.

По его словам. , Иран теперь террорист. признает, что борется против организаций, образовавшихся после разгрома Ирака и вторжения американцев на территорию Сирии. возможно влияние почти на все страны РФ”.

Добавить комментарий

Powered by WordPress | Designed by TieLabs
© Copyright 2023, All Rights Reserved