Высоковольтная линия энергомоста в Крым встанет под напряжение 16 марта

Артерию между Ростовом и Крымом протянут через Краснодарский край. Регион тоже сможет рассчитывать на подпитку.

В краевой администрации прошло совещание под руководством заместителя министра энергетики России. На нем обсудили, как идет строительство на территории Кубани. Уже 16 марта линия должна встать под напряжение.

«Для самого Краснодарского края это будет иметь значение в части развития Таманского полуострова. Будет резервное питание, резервная линия, по которой можно в аварийной ситуации подать напряжение», — сказал заместитель министра энергетики РФ Андрей Черезов.

«Как только эта линия встанет под напряжение, надежность электроснабжения юго-западных районов Краснодарского края станет на порядок лучше. Там у нас традиционно энергодефицитные районы: проблемы в летний период, когда случаются перетоки мощности, и в зимний период, когда ветра и экстремально низкие температуры. Эта линия позволит нам кратно повысить надежность», — пояснил первый заместитель губернатора Краснодарского края Андрей Алексеенко.

Ход строительства в итоге оценили как удовлетворительный. График работ сегодня расписан по дням. Остались небольшие вопросы со статусом двух земельных участков, на которых должны появиться около 50 опор. Их решат в ближайшие дни. Подрядчики пообещали работать без срывов.

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