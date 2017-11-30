«Высшая школа экономики» разработает программу развития транспорта Краснодара

На разработку программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Краснодара из городского бюджета выделят 51,4 млн рублей.

Администрация столицы Кубани 2 ноября объявила тендер на выполнение научно-исследовательской работы. Заявки подавали НИУ «Высшая школа экономики», ФГБОУВО «Тихоокеанский государственный университет», ООО «Научно-исследовательский и проектный институт территориального развития и транспортной инфраструктуры», а также ОА «Институт «Стойпроект»».

Победитель конкурса, НИУ «Высшая школа экономики», разработает актуальную модель работы транспорта Краснодара, проведет анализ работы инфраструктуры, подготовит технические решения для разработки проектов организации дорожного движения, а также создаст схемы движения общественного транспорта с учетом развития.

Разработка программы, которая будет идти в пять этапов, должна быть завершена до 30 ноября 2018 года, пишет РБК.

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