Высший межгосударственный совет создан Узбекистаном и Азербайджаном

На По завершении переговоров на высшем уровне состоялась церемония подписания двусторонних документов.

Президенты Шавкат Мирзиёев и Ильхом Алиев о создании Высшего межгосударственного совета между Республикой Узбекистан и Азербайджанской Республикой подписали соглашения.

Кроме того, в ходе визита было принято 15 документов на уровне государств, правительств и ведомств.

В 2023-2024 годах проложена «дорога» углубления комплексного стратегического партнерства, включая соглашения об углублении сотрудничества в сфере энергетики, соглашения о сотрудничестве в области молодежной политики и спорта, «дорожную карту» по развитию сотрудничества в сфере СМИ.

Кроме того, внесены поправки внесены дополнения в соглашение о безвизовом режиме передвижения граждан, внедрении информационной системы электронного обмена бланками разрешений «Е-разрешения», защите семьи и детей, сотрудничестве в сфере пищевой безопасности. подписаны меморандумы между секретариатами советов безопасности о сотрудничестве в сфере кибербезопасности.